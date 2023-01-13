Белград, 13 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Сербия обозначила красные линии по Косову, в очередной раз подчеркнув, что должна быть гарантирована безопасность жителей Сербии в Косово и Метохии, сообщил глава МИД страны Ивица Дачич в эфире TV Prva.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Сербия выступает против членства в ООН самопровозглашенной республики Косово. По словам главы МИД Сербии, новых переговоров о формировании Сообщества сербских общин не будет.

«Нет признанию Косово. Нет согласия на членство Косово в ООН», — заявил Дачич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александар Вучич выразил надежду, что США окажут необходимое давление на власти непризнанного Косова с целью соблюдения Приштиной принятых и подписанных соглашений.