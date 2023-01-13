Москва, 13 января, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Предупреждение Росздравнадзора о «перебоях» с лекарствами в аптеках говорит в том числе и о провале реализации указания регионам сформировать запас медикаментов не менее чем на четыре месяца. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Таблетки

«Судя по всему, с указанием не справились, но правительство вообще не должно «спускать» этот важнейший гуманитарный вопрос на регионы!» — заявил Миронов.

Парламентарий отметил, что «угроза лекарственного дефицита, нарастающая с начала пандемии, до сих пор не встречает должной реакции со стороны правительства».

В этой связи он обратил внимание на распространенное предупреждение Росздравнадзора о возможных перебоях с лекарствами в аптеках, ведомство объяснило это повышенным спросом и проблемами с логистикой.

«Ведомство наконец признало очевидный факт, с которым давно сталкиваются и врачи, и пациенты. Явные симптомы лекарственного дефицита возникли еще в пандемию, с марта прошлого года серьезно усугубились», — констатировал Миронов.

Он напомнил, что в начале марта 2022 года правительство и Госдума оперативно приняли законы, упростив ввоз, регистрацию и ввод в оборот медикаментов.

«Но мы предупреждали, что этого недостаточно. Нужно убирать избыточные бюрократические барьеры и ограничения как для отечественных, так и для импортных препаратов. Граждане должны иметь доступ к широкому ассортименту лекарств: если поставки одного препарата задерживаются, пусть в наличии будут качественные аналоги», — добавил парламентарий.

В то же время ранее в Минздраве России успокоили граждан по поводу ситуации с производством и поставками лекарств. Ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная, объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые, оценил ситуацию заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.