Вашингтон, 13 января, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Известие о том, что скончалась Лиза-Мари Пресли, прокомментировал её бывший муж Николас Кейдж: «Ужасная новость». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

AdMedia via ZUMA Wire Лиза Мари Пресли

Николас Кейдж «Ужасные новости. У Лизы был самый громкий смех из всех, кого я когда-либо встречал».

Он сказал также, что убит горем. Единственным утешением может служить то, сказал Кейдж, что Лиза-Мари «воссоединилась со своим сыном Бенджамином».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единственная дочь легендарного Элвиса Пресли скончалась в США накануне, 12 января, от остановки сердца. Её сын Бенджамин Сторм Кио в 2020 году покончил с собой.