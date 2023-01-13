Москва, 13 января, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Военные связисты Центрального военного округа (ЦВО) в ходе спецоперации сопровождают боевые подразделения по всей линии фронта. В составе оперативных групп они первыми выдвигаются в новые районы базирования для организации связи и управления. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 13 января.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа специалистов войск связи

Читайте также: Минобороны России показало боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-СМ2»

Начальник станции с позывным Нева на кадрах видео, которое опубликовало оборонное ведомстве в телеграм-канале, пояснил, что роль станции заключается в обеспечении и организации связи между управлением и войсками, а также отдельными подразделениями.

«Каждый раз при смене места я обязательно должен замаскировать машину связи, чтобы обезопасить технику и жизнь от возможной атаки», — добавил военнослужащий.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3770246" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В Минобороны России отметили, что системы связи и управления войсками являются одними из самых приоритетных целей для вражеской артиллерии и диверсионно-разведывательных групп.

Ранее по теме: Минобороны РФ показало кадры ликвидации бойцов ВСУ расчетами РСЗО «Ураган»

«В таких непростых условиях наши связисты не теряют самообладание. Они с холодной головой делают свою важную и нужную работу, невзирая на любые опасности», ― добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой расчёты модернизированных самоходных артиллерийских установок «Мста-СМ2» ВС России поразили замаскированные позиции ВСУ и артиллерию киевского режима в зоне специальной военной операции.