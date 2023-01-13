ВВП Германии за 2022 год вырос на 1,9%
В Германии назвали «хорошим результатом» рост экономики страны на 1,9% за год
Берлин, 13 января, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Объём внутреннего валового продукта (ВВП) Германии по итогам 2022 года оказался на 1,9% больше, чем годом ранее. Об этом 13 января сообщило Федеральное статистическое ведомство.
Отмечается, что рост ВВП был, несмотря на конфликт на Украине и «чрезвычайно высокие» цены на энергоносители. Кроме того, в Германии была нехватка ряда материалов, росли цены на продукты питания и не хватало квалифицированной рабочей силы.
«Хотя эти сложные условия сохраняются, в 2022 году экономика Германии в целом показала хорошие результаты», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что рост ВВП в 2022 году был на 0,7 процентных пункта выше, чем в доковидном 2019 году.
Напомним, годовая инфляция в Германии в 2022 года превысила 11%.