Берлин, 13 января, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Объём внутреннего валового продукта (ВВП) Германии по итогам 2022 года оказался на 1,9% больше, чем годом ранее. Об этом 13 января сообщило Федеральное статистическое ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Бундестаг

Отмечается, что рост ВВП был, несмотря на конфликт на Украине и «чрезвычайно высокие» цены на энергоносители. Кроме того, в Германии была нехватка ряда материалов, росли цены на продукты питания и не хватало квалифицированной рабочей силы.

«Хотя эти сложные условия сохраняются, в 2022 году экономика Германии в целом показала хорошие результаты», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что рост ВВП в 2022 году был на 0,7 процентных пункта выше, чем в доковидном 2019 году.

Напомним, годовая инфляция в Германии в 2022 года превысила 11%.