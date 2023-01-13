Минск, 13 января, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Минобороны Белоруссии 13 января известило о приведении в боевую готовность артиллерийских подразделений региональной группировки войск Союзного государства Российской Федерации и Белоруссии. Также известно, что с 16 января по 1 февраля Россия и Белоруссия проведут совместное лётно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооружённых сил двух стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Киевское руководство предприняло превентивные меры. Посол Украины в Великобритании Пристайко в беседе на телеканале Sky News заявил о том, что ВСУ стянули часть сил на север к границам Белоруссии:

«Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом».

Помимо этого, СБУ также провела учения по захвату вражеской ДРГ на границе с Белоруссией. По легенде, диверсанты проникли через границу на территорию Украины, захватили заложников, а также пытались перестроить работу инфраструктурного объекта.

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Украина боится нападения со стороны Белоруссии, поэтому строит на границе в Ровенской области фортификационные сооружения и укрепляет позиции боевиков. В случае удара с белорусской границы накачанный западным вооружением Киев может быть изолирован от частей, участвующих в активных боестолкновениях на линии соприкосновения, что будет означать для Украины фактическое поражение всей группировки войск, считает российский журналист Руслан Осташко.

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Напомним, российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск, продолжают проходить курс интенсивной боевой подготовки на полигонах Вооруженных сил Белоруссии. В конце 2022 года Минобороны РФ известило, что военнослужащие совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин. Изучают тактическую медицину и другие дисциплины.

Белорусские военнослужащие, обеспечивающие работу ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных систем С-400, прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах вооруженных сил России и Белоруссии, информировал ранее начальник главного управления идеологической работы Минобороны республики Леонид Касинский.

«Каждый уже знает, кто, что, как делает. По сигналу, по взгляду уже понимает, куда и как нужно действовать в данной ситуации», — рассказал заместитель командира взвода одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным Сеня.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск Белоруссии и России артиллерийские подразделения 11-й отдельной мехбригады Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало боевую работу 152-мм буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б».

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