Вашингтон, 13 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Танки, которые планируют поставлять Киеву Великобритания и Германия, не смогут помочь ВСУ в ходе боев в Донбассе. Это не позволят сделать их технические характеристики. Такое мнение высказали 13 января эксперты американского портала Military Watch.

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Немецкий танк Leopard 2

По данным издания, танки Leopard 2 и Challenger 2 значительно тяжелее и менее манёвренны, чем используемая в настоящее время украинской армией техника советского образца. Кроме того, западные танки требуют больше топлива и численности обслуживающих специалистов. При этом ранее военные Турции раскритиковали опыт их использования, назвав его «болезненным».

«Оба танка значительно тяжелее, чем те, которые в настоящее время использует ВСУ, и потребуют значительно больше топлива и обслуживания. Вес делает их менее подходящими для действий на узких дорогах или в городах, а отсутствие у них автоматов заряжания означает, что им потребуется на 33% больше экипажа, чем танкам советской разработки», — пишет Military Watch.

Напомним, на днях представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака подтвердил, что правительство готово предоставить Киеву современные танки. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможности поставок киевскому режиму танков Abrams (США) и Leopard (Германия).