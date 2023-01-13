Молдавия, 13 января, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Молдавия получила три первые бронетранспортера «Пиранья» из Германии, сообщает немецкое оборонное ведомство.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

В минобороны Германии заявили, что Вооруженным силам Молдавии передали первые из 19 машин, остальные «Пираньи» будут поставлены в течение 2023 года.

«Быстрая поставка первых машин доказывает эффективную кооперацию между нашими странами», — заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, добавив, что Молдавия сможет лучше координировать свои действия с силами других государств, в частности, по линии миссий ООН.

Ламбрехт пообещала, твердо поддерживать Молдавию в деле модернизации и укрепления военных способностей.

Как сообщало ИА REGNUM, почти два десятка бронетранспортёров получила Молдавия от Германии. Эту технику планируется оборудовать пулемётами и использовать для подготовки к миротворческим миссиям.

Подробнее в материале: Германия передала Молдавии в дар 19 бронетранспортёров

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