* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) оштрафован Мещанским судом Москвы на 300 тысяч рублей на нарушение правил маркировки физлица-иностранного агента. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе суда.

Bernd von Jutrczenka Михаил Ходорковский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Судом установлено нарушение Ходорковским (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) правил маркировки, он оштрафован на 300 тыс. рублей», — приводит слова представительницы пресс-службы суда ТАСС.

При этом ранее Ходоровского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) внесли в список физлиц-иностранных агентов за «осуществление политической деятельности», указав иностранным источником Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что странам Запада и их союзникам следует снизить потолок цен на российскую нефть, а также увеличить помощь Киеву.