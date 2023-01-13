Санкт-Петербург, 13 января, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Власти Северной столицы утвердили местоположение наземного вестибюля будущей станции метро «Театральная» которая строится на четвертой («оранжевой») линии Петербургского метрополитена. Как сообщил 13 января вице-губернатор Санкт-Петербурга по строительству Николай Линченко, вестибюль возведут на Лермонтовском проспекте, д. 1/44, то есть, на месте Дома быта, построенного в советское время и не представляющего архитектурной ценности

t. me/linchenko_spb Здание Дома быта, вместо которого появится вестибюль метро

«Реализация вестибюля по данному адресу обеспечит минимальный объем переустройства инженерных коммуникаций», — отметил чиновник. По его словам, отсутствие жилых зданий в зоне работ упростит возведение вестибюля.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года власти города предложили петербуржцам самим выбрать место расположения будущего вестибюля «Театральной». Жители города могли проголосовать с помощью «ВКонтакте» и Telegram. И там, и там большинство голосов в качестве локации подземного вестибюля выбрало Театральную площадь (59,1 и 56% голосов соответственно), там предлагалось совместить вестибюль с подземным переходом.

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Однако руководство Мариинского театра еще до голосования выступило резко против реализации такого варианта и предложило удалить локацию вестибюля от Театральной площади, мотивируя это тем, что сооружение вестибюля повредит историческому зданию театра. В итоге власти города проигнорировали коллективное мнение горожан.

Как разъясняет сегодня вице-губернатор Линченко, в будущем станция «Театральная» будет оборудована еще одним вестибюлем на месте АЗС в районе улицы Декабристов, д. 23.

Станция «Театральная» будет введена в эксплуатацию, как ожидается, в 2026 году. До этого станция временно будет открыта только на проход поездов, следующих от «Спасской» до «Горного института», так как вопрос расположения наземного вестибюля станции затянулся по сравнению с возведением подземного вестибюля.