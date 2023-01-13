Уфа, 13 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Башкирии Радием Хабировым. Встреча состоялась 13 января в Уфе, куда глава российского государства прибыл, чтобы принять участие в церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

Сергей Бобылев/ТАСС Встреча президента РФ Путина и главы Башкирии Хабирова

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Как сообщало ИА REGNUM, первый президент Башкирии Муртаза Рахимов ушёл из жизни на 89-м году жизни 11 января. Он занимал пост главы республики в течение 17 лет, с 1993 по 2010 годы, и пользовался огромным доверием и уважением у жителей региона.

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Прощание с Муртазой Рахимовым состоялось 13 января в государственном концертном зале «Башкортостан».

Напомним, предыдущая рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Башкирии Радием Хабировым состоялась в Москве летом 2021 года. Руководитель региона информировал главу государства о социально-экономической ситуации в республике.