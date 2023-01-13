НАТО перебросит авиасистемы разведки AWACS в Румынию
НАТО отправит в Румынию самолеты с разведывательной системой AWACS
Брюссель, 13 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Североатлантический альянс перебросит в Бухарест (Румыния) самолеты с разведывательной системой AWACS на борту. Сообщение об этом 13 января было размещёно на сайте НАТО.
Сообщается, что техника должна прибыть на место 17 января, чтобы «поддерживать усиленное присутствие Североатлантического союза в регионе и следить за военной активностью России».
Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что системы AWACS, которые планируется направить в Румынию, могут «обнаруживать самолёты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО».
В пресс-службе сообщили, что Румыния дала согласие на размещение самолётов НАТО.
Стоит отметить, что Североатлантический альянс усилил присутствие в небе над Восточной Европой после начала Россией спецоперации по денацификации Украины. В патрулировании участвуют самолёты-разведчики, истребители и заправщики.