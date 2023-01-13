Брюссель, 13 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Североатлантический альянс перебросит в Бухарест (Румыния) самолеты с разведывательной системой AWACS на борту. Сообщение об этом 13 января было размещёно на сайте НАТО.

Christophe Gateau Авиасистема разведки AWACS

Сообщается, что техника должна прибыть на место 17 января, чтобы «поддерживать усиленное присутствие Североатлантического союза в регионе и следить за военной активностью России».

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что системы AWACS, которые планируется направить в Румынию, могут «обнаруживать самолёты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО».

В пресс-службе сообщили, что Румыния дала согласие на размещение самолётов НАТО.

Стоит отметить, что Североатлантический альянс усилил присутствие в небе над Восточной Европой после начала Россией спецоперации по денацификации Украины. В патрулировании участвуют самолёты-разведчики, истребители и заправщики.