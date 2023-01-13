* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. У обвиняемой в распространении фейков о спецоперации блогера Вероники Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) арестовано имущество на 153 млн рублей. Такое решение принял 13 января Басманный суд Москвы. Об этом сообщила адвокат подсудимой Эльвира Кашигина.

Артем Геодакян/ТАСС Вероника Белоцерковская

Заочный процесс по делу блогера начался сегодня, 13 января. Состоялось первое слушание по делу, возбужденному 16 марта 2022 года в отношении блогера Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которая опубликовала на своей странице в соцсети материалы, касающиеся событий в Мариуполе и Буче. В них содержались сведения, дискредитирующие ВС России.

«Судом арестовано имущество моей подзащитной в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 153 млн рублей», — сказала адвокат блогера по назначению.

Напомним, за публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти или вражды Белоцерковская (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заочно арестована. Её объявили в международный розыск.

Напомним, в июле 2022 года Минюст России включил блогера Белоцерковскую (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в реестр физлиц-иноагентов. Ранее сообщалось, что за ней числятся недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе жилые дома и квартиры, машино-место в Москве и земельный участок в Санкт-Петербурге.