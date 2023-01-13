Суд арестовал имущество блогера Белоцерковской* на 153 млн рублей
У обвиняемой в распространении ложной информации о ВС РФ арестовали имущество на 153 млн рублей
Москва, 13 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. У обвиняемой в распространении фейков о спецоперации блогера Вероники Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) арестовано имущество на 153 млн рублей. Такое решение принял 13 января Басманный суд Москвы. Об этом сообщила адвокат подсудимой Эльвира Кашигина.
Заочный процесс по делу блогера начался сегодня, 13 января. Состоялось первое слушание по делу, возбужденному 16 марта 2022 года в отношении блогера Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которая опубликовала на своей странице в соцсети материалы, касающиеся событий в Мариуполе и Буче. В них содержались сведения, дискредитирующие ВС России.
«Судом арестовано имущество моей подзащитной в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 153 млн рублей», — сказала адвокат блогера по назначению.
Напомним, за публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти или вражды Белоцерковская (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заочно арестована. Её объявили в международный розыск.
Напомним, в июле 2022 года Минюст России включил блогера Белоцерковскую (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в реестр физлиц-иноагентов. Ранее сообщалось, что за ней числятся недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе жилые дома и квартиры, машино-место в Москве и земельный участок в Санкт-Петербурге.