Пенза, 13 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. До 13 человек возросло количество пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Пензенской области. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области ДТП в Пензенской области

«Пострадавших 15 человек, все из автобуса. Два человека погибли на месте ДТП до прибытия бригады скорой помощи», — приводит слова представительницы пресс-службы РИА Новости.

Кроме того, она указала, что трёх человек с места аварии доставили в Пензенскую областную клиническую больницу (ПОКБ) имени Бурденко, и добавила, что из числа десятерых самостоятельно обратившихся в Нижнеломовскую межрайонную больницу пострадавших четверых перевели в ПОКБ и ещё шестерых направили на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с большегрузным автомобилем в Пензенской области увеличилось до девяти.

Отметим, в результате столкновения микроавтобуса и большегрузного автомобиля в Пензенской области погибли два человека.