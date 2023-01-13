Вашингтон, 13 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Дирижёр Фрэнк Эймонд скончался в США на 105-м году жизни, сообщает американский Институт Военно-морских сил.

Sammedan Свеча

В ноябре прошлого года он возглавил оркестр музыкантов из ВВС США, побив собственный мировой рекорд Гиннесса в качестве «самого старого дирижера в мире».

Эймонд стал свидетелем налёта японцев на базу Перл-Харбор ВМС США 7 декабря 1941 г. , сообщают РИА Новости. Музыкант стоял в момент атаки на палубе корабля Pennsylvania.

Оркестр исполнял в этот момент «Звёзды и полосы». Несмотря на опасность, Эймонд продолжил дирижировать.