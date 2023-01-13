Путин отметил важную роль Рахимова на переломном этапе российской истории
Путин назвал кончину первого президента Башкирии большой утратой
Уфа, 13 января, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов внёс существенный вклад в развитие республики в её новом качестве, в качестве субъекта Российской Федерации. Об этом после церемонии прощания на встрече с главой Башкирии Ридием Хабировым заявил президент России Владимир Путин.
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Путин напомнил, что у него были добрые отношения с Рахимовым. Президент России назвал кончину Рахимова большой утратой.
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Как сообщал ИА REGNUM, первый президент Башкирии Муртаза Рахимов ушёл из жизни на 89-м году жизни 11 января. Он занимал пост главы республики в течение 17 лет, с 1993 по 2010 годы, и пользовался огромным доверием и уважением у жителей региона.
Прощание с Муртазой Рахимовым состоялось 13 января в государственном концертном зале «Башкортостан». В церемонии прощания принял участие и президент Владимир Путин.