Луганск, 13 января, 2023, 12:52 — ИА Регнум. В настоящее время ведётся оперативная работа с захваченными в Соледаре в плен боевиками киевского режима для того, чтобы определить действия Вооружённых сил (ВС) России в районах Артёмовска и Северска. Такое мнение 13 января высказал военный эксперт, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные силовики ВСУ

Как отметил военный эксперт, с украинской стороны оборону Соледара до его взятия удерживали крупные подразделения 46-й и 77-й десантно-штурмовых бригад боевиков Киева, и вторая из них считается в ВСУ элитной, так как её офицеры сержанты проходили подготовку в Великобритании.

При этом Киселев не исключил, что из 77-й десантно-штурмовой бригады было взято какое-то количество пленных, точное число которых пока нельзя называть и проанализировать.

«По всей вероятности, с ними сейчас идет оперативная работа для получения информации и принятия нашими подразделениями правильных решений и дальнейших действий в отношении группировки, которая находится с левой стороны — в районе Бахмута (киевское название Артёмовска. — Прим. ред.), с правой стороны — в районе Северска», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена в четырёх украинских регионах 13 января.