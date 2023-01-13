В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу
Харьков, Украина, 13 января, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в четырёх украинских регионах 13 января.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Сначала воздушную тревогу украинские власти ввели в Полтавской области (в 12:14 мск), затем в Харьковской и Днепропетровской областях (в 12:15 мск).
В 12:16 мск воздушная тревога была объявлена в Сумской области. Также этот режим действует с 12:19 мск в контролируемой ВСУ части Запорожской области.
Напомним, в этих регионах украинские власти объявляли воздушную тревогу накануне, 12 января.