Харьков, Украина, 13 января, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в четырёх украинских регионах 13 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сначала воздушную тревогу украинские власти ввели в Полтавской области (в 12:14 мск), затем в Харьковской и Днепропетровской областях (в 12:15 мск).

В 12:16 мск воздушная тревога была объявлена в Сумской области. Также этот режим действует с 12:19 мск в контролируемой ВСУ части Запорожской области.

Напомним, в этих регионах украинские власти объявляли воздушную тревогу накануне, 12 января.