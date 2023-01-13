Улан-Удэ, 13 января, 2023, 12:44 — ИА Регнум. В Улан-Удэ стая бездомных собак возле мусорных баков на улице Терешковой напала на несовершеннолетнюю девочку. Об этом 13 января сообщает пресс-служба отделения движения «Общероссийский народный фронт» в Бурятии.

Svetlana Vozmilova Бездомные собаки

«По пути на рейд встретили такую картину. Агрессивные собаки в Улан-Удэ бежали за девочкой, кое-как отбили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что улицу Терешковой «оккупировали» бездомные собаки. В ОНФ призвали городские власти принять меры.