Москва, 13 января, 2023, 12:40 — ИА Регнум. В 2023 году на Калининской атомной электростанции (АЭС), которая находится в Удомле Тверской области, будет проведён плановый ремонт трёх энергоблоков для повышения надежности оборудования. Об этом 13 января сообщает пресс-служба станции АЭС.

SergioBS Калининская АЭС

«В течение 2023 года на трех энергоблоках Калининской АЭС проведут плановые ремонтные работы, направленные на обеспечение надежной работы и повышение эксплуатационных характеристик оборудования», — указывается в сообщении.

Также отмечается, что в связи с этим 14 января будет остановлен первый энергоблок указанной АЭС, на котором в ходе планового ремонта будут проведены регламентные работы по перегрузке ядерного топлива, а также ремонт реакторного и турбинного оборудования.

При этом уточняется, что в этих работах будут участвовать около 1500 человек из числа ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС, а также специализированной ремонтной компании «Калининатомэнергоремонт».

Кроме того, добавляется, что в настоящее время на станции работают все четыре энергоблока, радиационный фон в районе расположения АЭС и на прилегающей территории не превышает естественного фона.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в Турции в 2023 году намерены запустить первый энергоблок атомной электростанции «Аккую», которая полностью финансируется Россией.