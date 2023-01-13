Остров Кунашир, Сахалинская область, 13 января, 2023, 12:39 — ИА Регнум. На Кунашире, самом южном острове Большой гряды Курильских островов, 13 января произошел шторм, последствиями которого стал массовый выброс и гибель дальневосточных сардин (иваси). Об этом сообщило территориальное управление Росрыболовства.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный промысел

«Были осуществлены выездные обследования водных объектов рыбохозяйственного значения и их водоохранных зон, в ходе которых выявлено, что выбросы происходят по всей протяженности бухты [Первухина. — Ред.]», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что эксперты уверены в том, что причиной массового выброса рыбы стал именно шторм, так как в указанном районе не наблюдается видимых загрязнений акватории.

Ранее сообщалось, что сотрудники Россельхознадзора выявили в Свердловской области более пяти сотен тонн фальсифицированных рыбных консервов.