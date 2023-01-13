Будапешт, 13 января, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Представления о немцах как о представителях нации, для которой характерны аккуратность, ответственность, пошатнулись у венгров, заявил 13 января венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире Kossuth.

Nicolas Landemard Виктор Орбан

По его словам, от той политики, что проводит современный Берлин, а также возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен Европейская комиссия, венгры испытывают «культурный шок». Ведь про немцев всегда говорили, что они «точные, инженеры, рассчитывают, не торопятся, знают, что делают».

«Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель, — сказал Орбан. — С санкциями провалились, просчитались, не посчитали до конца с профессиональной точки зрения».

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Напомним, Венгрия испытывает заметное давление со стороны ЕК, заблокировавшей средства, которые полагались Будапешту. Брюссель требует от Венгрии корректив её как внешней, так и внутренней политики.