Москва, 13 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Россия считает приостановку вещания в Молдавии некоторых русскоязычных телеканалов беспримерным актом политической цензуры, нарушением принципа плюрализма прессы. Об этом 13 января заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

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Дипломат отметил в беседе с ТАСС, что Россия добивается в том числе в международных организациях «должной оценки этого беззакония и отмены этих ограничений». При этом, что касается введения Россией ответных мер, Полищук напомнил, что граждане Молдавии, которых «сознательно лишили источников новостного контента на предпочитаемом ими языке», России не чужие.

«Введение таких мер ещё больше затруднит культурные, гуманитарные и человеческие контакты между народами наших стран. Как раз этого добиваются те внешние силы, которые подталкивают Молдавию к разрыву связей с Россией», ― пояснил представитель внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, комиссия по чрезвычайной ситуации в Молдавии отозвала лицензии у телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV за то, что телеканалы якобы «неверно отражали события, происходящие в стране и на Украине». Лицензии были приостановлены с 19 декабря до окончания режима ЧС, который действует в Молдавии уже больше года.

Президент страны Майя Санду поддержала такое решение комиссии, заявив, что защита национального информационного пространства является «важным шагом по предотвращению попыток дестабилизации, запущенных людьми, подпадающими под международные санкции».