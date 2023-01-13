Пекин, 13 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Китай успешно запустил три спутника дистанционного зондирования Земли, сообщает ССTV.

Cristóbal Alvarado Minic Спутник «Яогань-37»

Уточняется, что запущенные спутники «Яогань-37», а также аппараты серии «Шиянь-22» будут использоваться в научных целях, в частности, для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

По сообщению телевидения, запуск состоялся с космодрома Цзюцюань в 15:00 по местному времени. В космос спутники вывели с помощью ракеты-носителя Long March-2D. Этот запуск стал 461-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай провел успешный запуск на орбиту пяти спутников при помощи ракеты-носителя «Церера-1» частной китайской аэрокосмической компании Galactic Energy.