В Польше сообщили о трёх погибших мигрантах у границы с Белоруссией
Пограничники в Польше нашли тела трёх мигрантов возле границы с Белоруссией — Gazeta Wyborcza
Варшава, 13 января, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Польские пограничники нашли на территории Польши возле границы с Белоруссией тела троих погибших мигрантов. Об этом 13 января сообщает Gazeta Wyborcza.
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Граница Белоруссии и Польши
По данным журналистов, тела нашли в районе деревни Беловеж. Официальных сообщений по данному инциденту не было.
«В одном месте найдены два, а позднее заблудившиеся солдаты нашли останки еще одного человека», — сказал журналистам один из местных активистов Пётр Чабан.
Стоит отметить, накануне в пресс-службе погранохраны Польши сообщили о предотвращенной попытке нелегально попасть в республику с территории Белоруссии 37 мигрантов. Из них пятеро пытались преодолеть пограничное ограждение.