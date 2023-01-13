Варшава, 13 января, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Польские пограничники нашли на территории Польши возле границы с Белоруссией тела троих погибших мигрантов. Об этом 13 января сообщает Gazeta Wyborcza.

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Польши

По данным журналистов, тела нашли в районе деревни Беловеж. Официальных сообщений по данному инциденту не было.

«В одном месте найдены два, а позднее заблудившиеся солдаты нашли останки еще одного человека», — сказал журналистам один из местных активистов Пётр Чабан.

Стоит отметить, накануне в пресс-службе погранохраны Польши сообщили о предотвращенной попытке нелегально попасть в республику с территории Белоруссии 37 мигрантов. Из них пятеро пытались преодолеть пограничное ограждение.