Москва, 13 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Слова главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ о том, что Россия якобы неизбежно совершит «нападение» на республику, идут вразрез с официальными заявлениями молдавских властей. Об этом 13 января заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Komsomolskaya Pravda МИД России

«Примечательно, что одновременно с [этим] заявлением прямо противоположные оценки об отсутствии каких-либо угроз Республике Молдова со стороны России прозвучали как со стороны молдавского руководства, включая президента и председателя парламента, так и от руководства НАТО и сопредельных с Молдавией государств», — сказал он в интервью ТАСС, комментируя заявления главы СИБ Молдавии.

При этом Полищук указал, что, как правило, положение высокопоставленных руководителей государств предполагает, что они будут ответственно относиться к своим высказываниям, сделанным публично.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России или Белоруссии с правовой точки зрения считается достаточным основанием для «коллективного ответа».