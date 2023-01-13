Пенза, 13 января, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с большегрузным автомобилем в Пензенской области увеличилось до девяти. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Пострадали 11 человек, из них двое — смерть на месте, четверо — с разной степени тяжести эвакуируются в настоящее время в Пензенскую областную клиническую больницу имени Бурденко из Нижнеломовской межрайонной больницы, где было проведено обследование, там же они подготовлены к транспортировке», — приводит слова представительницы пресс-службы РИА Новости.

Также в областном минздраве уточнили, что пятерым пострадавшим стационарная медицинская помощь оказалась не нужна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате столкновения микроавтобуса и большегрузного автомобиля в Пензенской области погибли два человека.