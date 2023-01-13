Луганск, 13 января, 2023, 12:23 — ИА Регнум. В случае попытки отбить Соледар ВСУ понесут огромные потери. Такое мнение в эфире Первого канала 13 января высказал военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев. По его словам, ВСУ понесли в районе Соледара колоссальные потери и в технике и в личном составе.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

«Их попытки на легкой технике атаковать Соледар привели к большим потерям. Сегодня я констатирую, что возвращение Соледара под контроль ВСУ практически невозможно», — считает эксперт.

При этом он не исключает, что ВСУ продолжат попытки атаковать Соледар, чтобы показать киевской верхушке, что они не бросили город и намерены его вернуть.

Напомним, о взятии под контроль города Соледар 11 января сообщил основатель частной военной компании «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин.