Тель-Авив, Израиль, 13 января, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что звонок между министрами иностранных дел двух стран отложили, передает телеканал i24NEWS.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Украинский посол дал интервью телеканалу, согласно которому, телефонный звонок между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой внешнеполитического ведомства Израиля Эли Коэном отложили из-за «технических проблем». Новый разговор запланирован на следующую неделю.

По сообщению газеты Politico, Израиль продолжит вести политику отказа от военной помощи Украине из-за желания не портить отношения с Россией.