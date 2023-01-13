Будапешт, 13 января, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Европейскому союзу не хватит смелости признать ошибочность действующей санкционной политики, направленной против Российской Федерации, считает премьер-министр Венгрии Вилли Орбан.

MARTIN DIVISEK Виктор Орбан

«Я бы лично хотел — и, думаю, это было бы в интересах Венгрии — чтобы наконец вышел кто-нибудь достаточно смелый и сказал бы: Люди, мы с этим облажались <…>», — заявил Орбан в эфире радиостанции Kossuth 13 января, отвечая на вопрос о последствиях санкционной политики для европейских стран.

Также Орбан отметил, что не обладает достаточной силой для внесения подобного политического решения в Брюссель.

Ранее в эфире радиостанции премьер Венгрии назвал Германию и Францию единственными странами, способными повлиять на решения Европейского союза по санкционной политике против России.