Киев, 13 января, 2023, 12:17 — ИА Регнум. О проведённых на границе с Белоруссией «контрдиверсионных учениях» сообщает 13 января СБУ.

Ssu.gov.ua СБУ

«Служба безопасности провела масштабные контрдиверсионные учения в приграничных районах Ровненской области», — говорится в сообщении.

Ведомство заявляет, что «силы обороны» провели манёвры по обезвреживанию «вражеских диверсионно-разведывательных групп». По легенде учений, эти группы готовили прорыв через северную границу Украины.

Для участников учений была смоделирована ситуация, когда «противником» было захвачено руководство одного из энергетических объектов Украины. Также в плен попали семьи этих людей, и их пытались завербовать, оказывая «психологическое давление».