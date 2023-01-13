Астана, 13 января, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Руководство Национального банка Казахстана решило сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Тенге

Отмечается, что ставку рефинансирования не стали менять, учитывая прогнозы по инфляции в стране. Её уровень соответствует базовым сценариям развития ситуации, разработанным экспертами Нацбанка.

В пресс-службе подчеркнули, что период повышения базовой ставки близится к окончанию. Следующее решение по ней примут 24 февраля.

Напомним, инфляция в Казахстане по итогам прошлого года составила 20,3%. Цены на продукты за год выросли на 25,3%.