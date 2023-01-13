Санкт-Петербург, 13 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», который должен был выполнить рейс FV 6343 Санкт-Петербург — Мурманск утром 13 января, вынужденно прервал взлёт в аэропорту «Пулково» из-за сильного ветра, пассажиров вернули в здание аэровокзала.

Pulkovoairport.ru Аэропорт «Пулково»

Ранее в Петербурге объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 17 м/с.

Как пояснили в пресс-службе «Пулково», во время руления самолета произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке, что сделало невозможным взлет в штатном режиме.

«Командиром было принято решение прекратить выполнение рейса, высадить пассажиров и вызвать тягач», — цитирует ТАСС сообщение в пресс-службы аэропорта.

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Ранее 13 самолетов не смогли приземлиться в «Пулково» из-за сильного бокового ветра и ушли на запасные аэродромы в Москву и Архангельск. Прибытие еще нескольких десятков рейсов отложено.