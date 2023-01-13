Ереван, 13 января, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Франция обеспокоена ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе и призывает открыть Лачинский коридор. Об этом 13 января заявил спикер французского Национального собрания Яэль Брон-Пиве в ходе совместной пресс-конференции со своим коллегой из Армении Аленом Симоняном.

CuriousGolden Лачинский коридор

Как отметила Брон-Пиве, французская сторона обеспокоена ситуацией в Нагорном Карабахе, так как в результате продолжающейся блокады Лачинского коридора в регионе наблюдается ухудшение гуманитарной ситуации.

«Очень важно восстановить свободное передвижение между Арменией и Нагорным Карабахом, а также электричество и интернет», — сказала она.

Также спикер французского Национального собрания отметила, что Франция поддерживает отправку второй гражданской миссии Евросоюза на армяно-азербайджанскую границу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню во время переговоров с главой минобороны киевского режима Алексеем Резниковым рассказал, что колёсные танки AMX-10RC могут быть поставлены ВСУ в течение двух месяцев.