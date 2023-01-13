Москва, 13 января, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Движение транспорта на МКАД затруднено из-за автоаварии, произошедшей 13 января на 29-м километре. Столкнулись четыре автомобиля. Информации о пострадавших пока нет, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков МКАД

«На внутренней стороне 29 км МКАД столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Для участников дорожного движения также уточняется, что в настоящее время разрешено движение по трём полосам из пяти. В департаменте транспорта в связи с этим обратились с просьбой к автомобилистам выбирать пути объезда указанного места аварии.