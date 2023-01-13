Будапешт, 13 января, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth 13 января заявил, что Франция и Германия способны повлиять на позицию Евросоюза по санкциям против Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В ходе своей речи Орбан подчеркнул, что политических ресурсов Венгрии недостаточно, чтобы убедить Евросоюз отменить санкции против Российской Федерации, а также предупредил, что дальнейшие проблемы, вызванные санкциями, будут только нарастать.

«Если бы это [изменение позиции ЕС по санкциям], цены на энергоносители немедленно упали бы, а вместе и с ними вдвое снизилась бы инфляция», — заявил Орбан.

Ранее Виктор Орбан также в эфире Kossuth назвал Европу главным проигравшим от конфликта на Украине.