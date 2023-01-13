Женева, Швейцария, 13 января, 2023, 12:08 — ИА Регнум. На сегодняшний день в мире разрыв между уровнем занятости женщин и мужчин составляет почти четверть. Это следует из доклада Международной организации труда (МОТ).

Цитата из к/ф «Служебный роман». реж Эльдар Рязанов. 1977. СССР Рабочие места

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По данным МОТ, в глобальном масштабе уровень занятости женщин составил 47,4% в 2022 году по сравнению с 72,3% для мужчин.

«Этот разрыв в 24,9 процентных пункта означает, что на каждого экономически неактивного мужчину приходится две неактивные женщины», ― указано в документе, который цитирует РИА Новости.

При этом, по данным организации, уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в три раза выше, чем среди взрослого населения. Так, не имеют работы, учёта или профподготовки 23,5% молодых людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию учёных НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), на рынке труда в России разница в размере заработной платы мужчин и женщин варьируется в диапазоне от 5,3% до 69,9% и в среднем составляет 37,3%. Эксперты в качестве основных причин разницы оплаты труда называют «зарплатный штраф» за материнство, доминирование мужчин в крупных компаниях и более высокую готовность рисковать у мужчин, чем у женщин.