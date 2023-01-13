Москва, 13 января, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Преступник нанес другому мужчине несколько ударов тонкой частью кия.

Norbert Schmidt/DPA/ИТАР-ТАСС Бильярд

Инцидент произошел вечером 11 января в одной из бань на юго-западе столицы. Как рассказали свидетели, мужчины что-то не поделили между собой, из-за чего у них произошла драка, в ходе которой один из них использовал в качестве оружия бильярдный кий.

«По данным следствия, мужчина 1998 года рождения нанес около 13 ударов бильярдным кием гражданину 1981 года рождения. Убийство произошло в сауне на Севастопольском проспекте», — сообщил источник ИА REGNUM.

На данный момент подозреваемый задержан и возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».