Санкт-Петербург, 13 января, 2023, 12:12 — ИА Регнум. История с обнаружением в школьном компьютере в Петербурге архива детской порнографии, на причастность к которому проверялся 21-летний работавший в школе местный житель, получила закономерное продолжение. Как сообщили 13 января в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, молодому мужчине предъявлено обвинение не только в хранении порнографических материалов с целью распространения, но и в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и развратных действиях. Его жертвами стали по меньшей мере две школьницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По данным следствия, обвиняемый в августе 2021 года в квартире одного из домов в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга неоднократно совершал сексуальные преступления в отношении 14-летней школьницы, а в сентябре 2022 года совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки. Также он хранил материалы с порнографическими изображениями детей, в целях их распространения через интернет.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. В случае признания виновным по суду мужчине грозит длительный срок тюремного заключения.

Ранее СМИ сообщали, что молодой человек настаивал, что не имеет отношения к детской порнографии, найденной в его компьютере, в числе которой были непристойные изображения детей из школы, где он работал непродолжительное время в 2022 году звукорежиссёром, а также вёл фотокружок для детей.