Пекин, 13 января, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел КНР выступило против запрета на продажу нефти Китаю из стратегического резерва США. Об этом сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

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В ведомстве призвали американских политиков призвали отказаться от предрассудков и идеологии времен холодной войны.

По словам официального представителя МИД Китая, Соединенные Штаты должны занять правильную позицию по к китайско-американским отношениям и предпринимать больше усилий для укрепления взаимного доверия.

Ранее власти США одобрили законопроект, предусматривающий введение запрета на продажу нефти из американского стратегического резерва Китаю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединённые Штаты и их союзники из «Группы семи» и Европейского союза введут запрет на морские перевозки нефти из России с 5 декабря 2022 года.

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