Пекин, 13 января, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Китай призывает Соединённые Штаты и Японию отказаться от менталитета и предрассудков холодной войны, а также не подрывать в Азиатско-Тихоокеанском регионе стабильность. Об этом 13 января заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Aimaimyi Флаги США и Японии

«Мы призываем США и Японию отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, прекратить создавать мнимых врагов, прекратить внедрять новый менталитет холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не подрывать региональную стабильность», — сказал он.

При этом ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам встречи глав иностранных и оборонных ведомств США и Японии заявил, что Вашингтон и Токио считают Китай своей самой большой стратегической угрозой.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Китай понесет «издержки», если решится на помощь России в сфере безопасности или в систематическом обходе американских санкций.