Будапешт, 13 января, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал, кто выигрывает и проигрывает от конфликта на Украине в экономическом вопросе.

Britta Pedersen Виктор Орбан

«Потерпевшими от ошибочной санкционной политики и войны являются европейцы. На войне точно выигрывают Соединенные Штаты Америки <…>. Про Россию вопрос дискуссионный, выигрывают они сейчас или проигрывают, но так уж сильно они не проигрывают, если говорить о деньгах…» — сказал Орбан в эфире венгерского радио Kossuth.

Евросоюз проигравшим в украинском кризисе ранее уже называл спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

Ранее сообщалось, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие из-за опасения навредить процессу решения вопроса по этническим венграм в Закарпатье.