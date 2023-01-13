Берлин, 13 января, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Донбасс, вероятно, скоро полностью перейдёт под контроль ВС России, заявил экс-советник по военной политике германского канцлера Эрих Вад в интервью Emma.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Комментируя информацию об освобождении Соледара от ВСУ, германский эксперт указал на то, что на востоке Украины, в районе Бахмута «явно наступают русские». «Вероятно, вскоре они полностью захватят Донбасс», — заявил Вад.

На перспективу дальнейшего вооружения ВСУ в этом контексте он смотрит скептически: по мнению военного, Германия может снабжать Киев сотнями БМП Marder и танками Leopard, но этим вряд ли поможет.

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