Москва, 13 января, 2023, 12:36 — ИА Регнум. В России отменен пункт директивы Генштаба от 4.10.2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Информацию об этом 13 января подтвердили член Совета по правам человека Ирина Киркора, глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) и военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов. Утверждается, что документ с отменой разослали по военкоматам еще в конце декабря — его подписал начальник Генштаба Герасимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется, с тремя — вопрос еще прорабатывается. Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит», — пояснили в профильном министерстве.

По словам зампредседателя СПЧ Ирины Киркоры, данная мера была принята тогда, когда уже мобилизация началась.

«И это было экстренное решение вопроса для того, чтобы отцов троих детей не призывали по мобилизации. Мобилизация завершена. Я надеюсь, именно это является причиной. Пока диалог с главным мобилизационным управлением генштаба Министерства обороны ещё не начат, мы на него надеемся», — пояснила она беседе с «Говорит Москва».

Напомним, частичная мобилизация стартовала в России осенью 2022 года. Отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам:

признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;

занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и/или несовершеннолетней родной сестры;

имеющим на иждивении трёх или более детей в возрасте до 16 лет;

женщинам, имеющим одного ребёнка и более;

имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного и более ребёнка.

О том, что многодетные отцы (с тремя и более детьми) освобождены от частичной мобилизации, известил в конце октября 2022 года спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Тогда же были отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов.

Антон Подгайко/ТАСС Семья

Читайте также: Многодетных отцов с Сахалина выводят из зоны спецоперации

Читайте также: Астраханские многодетные отцы, попавшие под мобилизацию, вернутся домой

Читайте также: В Татарии от мобилизации отсрочку получили более 150 многодетных отцов

Читайте также: В Магаданскую область возвращают многодетных отцов из воинских частей

Читайте также: В Госдуме рассказали, как отменить решение о мобилизации многодетных отцов

Читайте также: Володин: Многодетные отцы освобождены от частичной мобилизации

Как сообщало ИА REGNUM, отцы двоих и более детей освобождены от мобилизации, также бронь имеют отцы детей-инвалидов.

Читайте также: В ГД рассказали об отмене отсрочки на мобилизацию одной категории граждан