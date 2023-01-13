Москва, 13 января, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Режиссер Никита Михалков остаётся в отделении реанимации, сообщили РИА Новости в медучреждении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

Представитель больницы подтвердил, что Михалков находится в реанимации.

Согласно сообщениям СМИ, российского режиссера госпитализировали в московскую клиническую больницу № 67, а оттуда перевели в 52-ю больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, Никита Михалков госпитализирован 5 января с гриппом. В своём телеграм-канале Михалков рассказал, что остаётся в больнице, проходит обследование и получает необходимое лечение.

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