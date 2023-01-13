Вашингтон, 13 января, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Китай может заменить Россию на мировом рынке поставок топлива. Об этом 13 января сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

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Издание отмечает, что самым очевидным новым источником поставок топлива в Евросоюз и Великобританию после решения о введении ценового эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, перевозимые морским путём, являются страны Ближнего Востока. Кроме того, увеличивается и экспорт из США. Но самым важным потенциальным поставщиком топлива на мировые рынки может оказаться Китай.

Как указывает агентство, в декабре отгрузка дизельного топлива из Китая достигла самого высокого уровня как минимум за последние шесть лет. При этом квота на экспорт топлива из КНР на 2023 год увеличилась почти на 50%.

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Директор по исследованиям Wood Mackenzie Ltd. Марк Уильямс оценил потенциальный объём экспорта дизельного топлива из Китая в первом полугодии от 400 тыс. до 600 тыс. баррелей в день. Это примерно столько же, сколько ЕС и Великобритания могут потерять из-за ограничения морских поставок топлива из России.

«Политика Китая меняет правила игры», ― сказал Марк Уильямс.

Он отметил, что КНР «владеет ключом ко всем избыточным перерабатывающим мощностям во всём мире».

Напомним, в 2022 году Евросоюз импортировал около 220 млн баррелей дизельного топлива из России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 декабря 2022 года в ЕС начал действовать запрет импорта нефти из России по морю. Брюссель ввёл ограничение цен на морские перевозки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель.