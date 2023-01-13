Пенза, 13 января, 2023, 11:49 — ИА Регнум. В результате столкновения микроавтобуса и большегрузного автомобиля в Пензенской области погибли два человека. Об этом 13 января сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что авария произошла утром 13 января в Нижнеломовском районе Пензенской области на 559-м километре трассы «Урал», когда, по предварительной информации, микроавтобус «Луидор», за рулём которого находился водитель 1968 года рождения, врезался в двигавшйся во встречном направлении грузовой автомобиль Mercedes.

«В результате ДТП от полученных травм скончался на месте водитель и пассажир микроавтобуса. Также госпитализированы в медицинское учреждение шесть пассажиров автобуса, остальные пассажиры в настоящее время осматриваются медицинскими работниками», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент ведётся проверка по факту этого дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 10 человек погибли и ещё 12 пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в западном индийском штате Махараштра.