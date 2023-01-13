Москва, 13 января, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Цинизмом назвал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) призыв США к сербским властям ввести санкции в отношении России.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Цинизм запредельный. Американский дипломат пытается вынудить Сербию, столицу которой почти четверть века назад бомбили натовские бомбардировщики, ради ее якобы «развития» разорвать вековое партнёрство. И пойти по пути остальных европейских стран, которые теперь отброшены на годы назад из-за введения антироссийских санкций», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Вашингтон для усиления давления на Москву исключительно ради своих целей продолжает выкручивать руки тем, кого называет союзниками, констатировал парламентарий.

В целом, утверждает Слуцкий, США продолжают наглый шантаж Сербии для разрушения дружественных связей с Россией. Советник Госдепартамента США Дерек Шолле в ходе визита в Белград призвал сербские власти ввести санкции против Москвы, без этого страна, по его словам, не сможет развиваться.

Министр иностранных дел и первый вице-премьер Сербии Ивица Дачич 11 января в интервью сербскому телеканалу RTV заявил, что Белград не намерен присоединяться к антироссийским санкциям.