Пекин, 13 января, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбин в ходе брифинга 13 января призвал Великобританию прекратить вмешательство во внутренние дела КНР касательно Гонконга.

EPA/JEROME FAVRE/ТАСС Флаги Гонконга и КНР

«<…> Британская сторона грубо вмешивается в дела Гонконга и внутренние дела Китайской Народной Республики», — заявил предстатель внешнеполитического ведомства.

Также Ван Вэньбин отметил, что подобные действия со стороны Великобритании являются нарушениями международного права и основных норм международных отношений.

«Китай выражает острое недовольство и решительный протест», — добавил дипломат.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в докладе заявлял, что Пекин не исполняет положения Объединенной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга Китаю.