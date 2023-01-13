Белгород, 13 января, 2023, 11:42 — ИА Регнум. В Белгородской области полицейский и следователи разбираются в обстоятельствах пожара на ремонтно-технической базе Министерства обороны неподалеку от села Яковлевка Новооскольского района. Об этом ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией. В результате пожара повреждены три танка Т-72.

Владимир Гердо/ТАСС Танк Т-72

По данным собеседника агентства, пожар произошел около восьми часов вечера в четверг, 12 января. «При проведении ремонтных работ загорелся танк Т-72. В результате возгорания произошла детонация боеприпасов, после чего огонь перекинулся на два других танка», — сказал собеседник ИА REGNUM.

В результате пожара один танк уничтожен полностью, два других получили повреждения. Никто из персонала ремонтной базы не пострадал. Спустя два с половиной часа возгорание ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности.